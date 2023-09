तीसरी बार मां बनने वाली हैं जेनेलिया ?, वायरल वीडियो को देख फैंस पूछ बैठे ये सवाल

Genelia going to become a mother: बॉलीवुड की बेहतरीन जोड़ियों में से एक रितेश जिनेलिया जहां भी पहुंच जाते है महफिल लूट लेते है। रितेश और जेनेलिया की जोड़ी को उनके फैंस खूब पसंद करते है। तभी तो एक एवेंट के दौरान जब रितेश और जेनेलिया एक साथ नजर आए को उनके फैंस की नजर उन्ही पर टिक गई।

रितेश ने व्हाइट शर्ट के साथ ब्लू पैंट में नजर आए

जहां एक तरफ जेनेलिया ने पर्पल कर्लर की डीप नेक शॉर्ट फ्रॉक पहनी थी साथ में गोल्डन एयररिंग और गोल्डन कलर की हील्स पहनी थी। वहीं रितेश ने व्हाइट शर्ट के साथ ब्लू पैंट में नजर आए।

जेनेलिया को अपने बंप पर हाथ रखकर पोज देते हुई नजर आयी

जेनेलिया और रितेश का इस इवेंट से एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। जिसमें दोनो एक दूसरे का हाथ थामे कैमरे में पोज देते नजर आ रहे थे। इसी बीच जेनेलिया को अपने बंप पर हाथ रखकर पोज देते हुई नजर आयी। इस दौरान उनके फैंस की नजर जेनेलिया पर टिक गई। फैंस उनसे उनकी प्रेगनेंसी के बारे में पूछने लगे।

वीडियो साभार-instantbollywood