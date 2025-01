Israel–Hamas ceasefire humanitarian aid : युद्ध विराम लागू होने के बाद मिस्र से चिकित्सा ट्रक गाजा में पहुंचे

Israel–Hamas ceasefire humanitarian aid : इजरायल-हमास युद्ध विराम के प्रभावी होने के बाद रविवार को मिस्र से पहला मानवीय सहायता ट्रक (Humanitarian aid truck) गाजा में प्रवेश कर गया। खबरों के अनुसार, पहला मानवीय सहायता ट्रक गाजा के दक्षिणी हिस्से में केरेम शालोम की सीमा (Border of Kerem Shalom in the southern part of Gaza) पार करके तटीय क्षेत्र में प्रवेश कर गया। इससे पहले दिन में, मिस्र के सरकारी नाइल टीवी ने दर्जनों सहायता ट्रकों के फुटेज दिखाए, जो गाजा में प्रवेश करने के लिए फिलिस्तीनी पक्ष को पार करने से पहले इजरायली अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए राफा क्रॉसिंग के मिस्र की ओर से गुजर रहे थे।

खबरों ेक अनुसार, इजरायल-हमास युद्ध विराम समझौते(Israel-Hamas ceasefire agreement) के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए मध्यस्थ कतर और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल (Mediators Qatar and United States delegation), फिलिस्तीन और इजरायल के अन्य प्रतिनिधिमंडल रविवार को काहिरा पहुंचे। युद्ध विराम समझौते (ceasefire agreement) के आधार पर, मानवीय सहायता से लदे लगभग 600 ट्रक, जिनमें 50 ईंधन ट्रक शामिल हैं, गाजा में मानवीय संकट (humanitarian crisis)को कम करने के लिए हर दिन गाजा में प्रवेश करेंगे।

मिस्र, कतर और संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता के माध्यम से बुधवार को किए गए संघर्ष विराम समझौते का 42-दिवसीय पहला चरण रविवार को प्रभावी हो गया, जब हमास ने तीन इजरायली महिला बंदियों की सूची प्रदान की, जिन्हें बाद में रिहा किया जाना था। इसके अलावा, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू(Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu) के कार्यालय ने पुष्टि की कि संघर्ष विराम समझौता प्रभावी हो गया है। एक दिन पहले, अल-अंसारी ने घोषणा की कि गाजा में संघर्ष विराम (Ceasefire in Gaza) रविवार, 19 जनवरी को स्थानीय समयानुसार सुबह 8:30 बजे (0630 GMT) शुरू होगा। कतर, मिस्र और अमेरिका की गहन मध्यस्थता के बाद इजरायल और हमास ने बुधवार को बंधकों के लिए गाजा संघर्ष विराम समझौते पर सहमति व्यक्त की।