Israel Hamas War : गाजा में पत्रकारों समेत 20 लोगों की मौत, अस्पताल पर गिरा था बम

Israel Hamas War: 20 people including journalists killed in Gaza, bomb fell on hospital इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इजराइल ने सोमवार को दक्षिणी गाज़ा के मुख्य अस्पताल पर दोहरा मिसाइल हमला किया, जिसमें चार पत्रकारों समेत कम से कम 19 लोग मारे गए।

Israel Hamas War :  इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इजराइल ने सोमवार को दक्षिणी गाज़ा के मुख्य अस्पताल पर दोहरा मिसाइल हमला किया, जिसमें चार पत्रकारों समेत कम से कम 19 लोग मारे गए। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी के एक अस्पताल पर इजरायली सेना के हमले में लोगों के मारे जाने की घटना को ‘दुखद हादसा’ बताया है। खबरों के अनुसार,पहला हमला नासिर अस्पताल की एक इमारत की सबसे ऊपरी मंज़िल पर हुआ। नासिर के बाल रोग विभाग के प्रमुख डॉ. अहमद अल-फ़र्रा ने बताया कि कुछ मिनट बाद, जैसे ही नारंगी जैकेट पहने पत्रकार और बचावकर्मी बाहरी सीढ़ियों से घटनास्थल की ओर दौड़े, उसी जगह पर दूसरा मिसाइल हमला हुआ। मारे गए लोगों में 33 वर्षीय मरियम दग्गा, एक विज़ुअल पत्रकार भी शामिल थीं।

दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में सबसे बड़ा नासेर अस्पताल 22 महीने से हमलों और बमबारी को झेल रहा है। हालात ऐसे हैं कि यहां कर्मचारियों की भारी कमी है और मरीजों की संख्या  लगातार बढ़ी है।

इज़राइली सेना ने एक बयान में पुष्टि की कि उसने अस्पताल के इलाके में स्थित ठिकानों पर हमला किया है। उसने कहा कि वह इस घटना की जाँच करेगी और उसे असंबद्ध व्यक्तियों को हुए किसी भी नुकसान का खेद है और उसने पत्रकारों को इस तरह निशाना नहीं बनाया।

फ़िलिस्तीनियों को गाज़ा शहर में बढ़ते इज़राइली हमले का भी सामना करना पड़ रहा है, जिससे विस्थापन की एक बड़ी लहर का ख़तरा है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
