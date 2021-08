जम्मू-कश्मीर: घाटी में सेना ने 630 आतंकियों को किया ढेर, मई 2018 से जून 2021 के बीच में की कार्रवाई

जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) में सेन आतंकियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। मई 2018 से जून 2021 तक सुरक्षाबलों ने 630 आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर (630 terrorists killed in encounter) कर दिया है। बुधवार को केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय (Union Minister of State for Home Nityanand Rai) ने ये जानकारी राज्यसभा में दी है। उन्होंने बताया कि इस दौरान 400 एनकाउंटर्स भी हुए, जिसमें 85 जवान शहीद हो गए।