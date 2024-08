Jammu-Kashmir Elections: नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 32 प्रत्याशियों के नाम का किया एलान, यहां से चुनाव लड़ेंगे उमर अब्दुल्ला

Jammu-Kashmir Elections: जम्मू—कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। चुनाव एलान के बाद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन का एलान हुआ। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 32 उम्मीदवारों के नाम की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले पार्टी ने 18 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला गांदरबल सीट से चुनाव लड़ेंगे।

The following persons have been nominated as contesting candidates from the Jammu and Kashmir National Conference (JKNC) for the upcoming Assembly elections, as approved by the President of JKNC:

1.Kangan (ST): Mian Mehar Ali

2.Ganderbal: Omar Abdullah

3.Hazratbal: Salman Ali…

