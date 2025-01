Jasprit Bumrah का जलवा बरकरार; एक और ICC अवॉर्ड के बनें दावेदार

ICC Men’s Player of the Month nominees for December 2024: भारत के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह साल 2024 में अपने दमदार प्रदर्शन से दुनियाभर में छाए रहे। उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए आईसीसी ने उन्हें 2024 के लिए मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर और सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का दावेदार बनाया था। वहीं, आईसीसी ने दिसंबर 2024 में शानदार प्रदर्शन के मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट किया है।

दरअसल, जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया में भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता रहे, उन्होंने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ का अवॉर्ड भी जीता। दिसंबर में तीन टेस्ट मैचों में बुमराह ने 14.22 की शानदार औसत से 22 विकेट लिए। उनके बेहतरीन स्पेल में ब्रिसबेन और मेलबर्न दोनों टेस्ट में नौ विकेट शामिल थे, जिसने पूरी सीरीज़ में भारत को प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। इन उल्लेखनीय प्रदर्शनों ने बुमराह को आईसीसी टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में किसी भी भारतीय गेंदबाज द्वारा सबसे ज़्यादा रेटिंग अंक भी दिलाए।

बुमराह के अलावा, आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर-गावस्कर कप्तान पैट कमिंस को भी मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ (दिसंबर 2024) के लिए नॉमिनेट किया है। कमिंस ने भारत के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों में 17.64 की शानदार औसत से 17 विकेट लेकर अपनी बेहतरीन फॉर्म का परिचय दिया। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन एडिलेड में रहा, जब उन्होंने 5/57 का शानदार प्रदर्शन किया, जिससे मेजबान टीम को 10 विकेट से शानदार जीत हासिल करने में मदद मिली।

Three standout pacers have been nominated for ICC Men’s Player of the Month for December 2024 🏏

— ICC (@ICC) January 7, 2025