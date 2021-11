Kangana Ranaut के सपोर्टर्स पर बिगड़े Javed Akhta, बोले-उन्हें बुरा क्यों लगेगा जिनका आजादी की लड़ाई से कोई लेना-देना नहीं

Bollywood news: जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने कंगना रमौत के ‘भीख में आजादी’ (freedom in begging) वाले कमेंट पर ट्वीट किया है। गीतकार जावेद (Javed Akhtar) ने गुरुवार को लिखा- “यह पूरी तरह से समझा जा सकता है, अगर कोई हमारी आजादी को सिर्फ ‘भीख’ कहे, तो उन्हें बुरा क्यों लगेगा जिन लोगों का स्वतंत्रता आंदोलन (freedom movement) से कोई लेना-देना ही नहीं था।”

आपको बता दें, कंगना (Javed Akhtar) के खिलाफ पूरे देश में शिकायत दर्ज हुई हैं। ये शिकायतें कंगना (Javed Akhtar) के उस विवादित बयान पर हुई हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को आजादी भीख में मिली है और असल आजादी 2014 में मिली है। एक्ट्रेस का बयान सामने आते ही लोगों ने उनसे पद्मश्री वापस (Padmashree back) लेने की डिमांड की है।

It is totally understand . Why would all those who had nothing to do with freedom movement feel bad if some calls our freedom just a “ bheek”

