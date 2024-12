जय शाह ने BCCI सचिव पद से दिया इस्तीफा, अब ICC में शुरू करेंगे नई पारी

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI ) के सचिव जय शाह पद (Jay Shah) से रविवार को इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ( ICC) अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल की शुरुआत कर दी है। बता दें कि जय शाह (Jay Shah) इस साल अगस्त में आईसीसी ( ICC) के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। वह इस पद को संभालने वाले सबसे युवा अध्यक्ष हैं। इस बात की जानकारी रविवार को आईसीसी ने दी।

A new chapter of global cricket begins today with Jay Shah starting his tenure as ICC Chair.

Details: https://t.co/y8RKJEvXvl pic.twitter.com/Fse4qrRS7a

— ICC (@ICC) December 1, 2024