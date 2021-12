Jio Happy New Year Offer 2022 : जियो ग्राहकों को हैप्पी न्यू ईयर 2022 प्लान में 365 दिनों की वैलिडिटी और मिलेंगे ढेरों फायदे

Jio Happy New Year Offer 2022 : नया साल 2022 कई चीजों में बदलाव के साथ आ रहा है। इसी के साथ जियो ने अपने यूजर्स को नए साल शानदार तोहफा दे दिया है। जियो सर्विसेज (Jio Services) ने अपने यूजर्स के लिए एक नया प्रीपेड प्लान (New Prepaid Plan) पेश किया है। जियो का ये प्रीपेड प्लान (Prepaid Plan) हैप्पी न्यू ईयर 2022 ऑफर (Happy New Year Offer 2022) के नाम से पेश किया है।