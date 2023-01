Joe Biden in Trouble : अमेरिकी राष्ट्रपति के घर चली 12 घंटे तक तलाशी, कुछ और गोपनीय दस्तावेज उठा ले गए अधिकारी

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन (US President Joe Biden) की मुश्किलें आए दिन बढ़ती जा रही हैं। घर से गोपनीय दस्तावेज (Confidential Documents) मिलने के मामले में उनकी परेशानी कम होती नहीं दिख रही है। बता दें कि जो बाइडन (Joe Biden) के घर पर एक बार फिर से छापेमारी की गई है। अमेरिकी न्याय विभाग (US Department of Justice) की छापेमारी के दौरान जो बाइडन (Joe Biden) के घर से छह और गोपनीय दस्तावेज (Confidential Documents) मिले हैं जो कि उनकी मुश्किलें और बढ़ा सकती हैं।