Kaali Controversy : महुआ का पलटवार बोलीं- ‘दीदी ओ दीदी ने उन्हें दिलवाया बूट, अब मां ओ मां उनके सीने पर रखेगी पैर’

Kaali Controversy : तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा की ओर से मां काली पर टिप्पणी पर राजनीतिक विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। इस बीच रविवार को महुआ मोइत्रा एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। मोइत्रा ने बीजेपी आईटी सेल प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा कि अब मां काली उनके सीने पर पैर रखेंगी।

मोइत्रा ने ट्वीट करते हुए कहा कि बंगाल के लिए बीजेपी के ट्रोल-इन-चार्ज को सलाह देंगी कि वे अपने आकाओं से कहें कि वे उन चीजों पर टिप्पणी करना बंद करें। जिनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। दीदी ओ दीदी ने उन्हें बूट दिलवाया। अब मां ओ मां उनके सीने पर पैर रखेगी।’

Would advise BJP Troll-In-Charge for Bengal to tell his masters to stop commenting on things they have no clue about.

Didi O Didi got them the boot.

Now Maa O Maa will get them a foot on their chest.

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) July 10, 2022