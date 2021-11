Kangana के निशाने पर अब वीरदास, बोलीं- आतंकवाद से कम नहीं है उनका बयान, हो सख्त कार्रवाई

नई दिल्ली। भारत की महिलाओं की स्थिति पर कॉमेडियन वीर दास (Comedian Vir Das) अमेरिका (America) में एक शो के दौरान ऐसा बयान दिया है। जिसकी वजह से विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्हें जब इस गलती का अहसास हुआ तो उन्होंने बयान जारी कर माफी मांग ली है, लेकिन बॉलीवुड की पंगा क्वीन कंगना रणौत (Kangana Ranaut) ने वीर दास (Vir Das) को निशाने पर लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कंगना रणौत (Kangana Ranaut) ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक लंबी पोस्ट साझा की है, जिसमें उन्होंने वीर दास (Vir Das) के काम की आतंकवाद (Terrorism) से तुलना की है।

कंगना रणौत (Kangana Ranaut) ने लिखा कि जब आप सभी भारतीय पुरुषों को सामूहिक-बलात्कारी के रूप में सामान्यीकृत करते हैं, तो यह दुनिया भर में भारतीयों के खिलाफ नस्लवाद को बढ़ावा देता है। चर्चिल ने बंगाल में पड़े अकाल के दौरान मदद करने को लेकर होने वाले विचार-विमर्श के दौरान कहा था कि भारत के लिए कोई भी मदद नाकाफी होगी क्योंकि भारतीय खरगोश की तरह बच्चे पैदा करते हैं। वे इस तरह मरने के लिए बाध्य हैं। उन्होंने भूख के कारण लाखों लोगों की मौत के लिए भारतीयों की प्रजनन क्षमता को ही दोषी ठहराया। पूरी जाति को टारगेट करने वाला ऐसा रचनात्मक कार्य आतंकवाद से कम नहीं है। वीरदास (Vir Das) जैसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

जानें क्या कहा था वीर दास ने

Pic 2 – An Atheist in US painting India as an unsafe place for women.

PATHETIC Hinduphobic Vir Das Making MOCKERY OF Ramayan. HOW CAN This man be allowed to make Fun of Hindu Gods in name of Comedy?? #VirDas #VirDasInsultsIndia pic.twitter.com/FqxZnyj9zm

छह मिनट के वीडियो में वीर दास (Vir Das) ने देश के कथित तौर पर देश के दोहरे चरित्र के बारे में जिक्र किया है। इस वीडियो क्लिप में वीर दास को कहते सुना जा सकता है जिसमे उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे भारत से आता हूं, जहां दिन मे स्त्री की पूजा होती है और रात में उनके साथ दुष्कर्म होता है। मैं उस भारत से आता हूं जहां आप AQ1 9000 है फिर भी हम अपनी छतों पर लेटकर रात में तारें गिनते हैं। मैं उस भारत से आता हूं, जहां हम वेजेटेरियन होने में गर्व महसूस करते हैं, लेकिन उन्हीं किसानों को कष्ट देते हैं।

वीर दास के खिलाफ एफआईआर दर्ज

बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) के वकील आशुतोष जे दुबे और बीजेपी महाराष्ट्र (BJP Maharashtra) के कानूनी सलाहकार ने वीर दास (Vir Das) के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ ही शिकायत की कॉपी ट्विटर पर शेयर की है। उन्होंने एफआईआर (FIR) की कॉपी शेयर करने के साथ लिखा है कि ‘मैंने वीर दास के खिलाफ मुंबई पुलिस (Mumbai Police) में अमेरिका (America) में भारत की छवि को खराब करने को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। वीर दास ने जान बूझकर भारत, भारतीय महिलाओं और भारत के पीएम के खिलाफ उकसाने वाले और अपमानजनक बयान दिए हैं।

I have filed the complaint against Vir Das Indian Comedian with @CPMumbaiPolice @MumbaiPolice for defaming & spoiling the image of India in the USA, which is inflammatory.

He wilfully spelled inciting & derogatory statements against India, Indian women, & the PM of India. pic.twitter.com/xQuLuGwGZv

— ADV. ASHUTOSH J. DUBEY 🇮🇳 (@AdvAshutoshBJP) November 16, 2021