‘Kanguva’ Poster out: एक्शन ड्रामा फिल्म ‘कंगुवा’ का दूसरा पोस्टर रिलीज

‘Kanguva’ Poster out: आगामी पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म ‘कंगुवा’ (Film ‘Kanguwa’) के निर्माताओं ने मंगलवार को फिल्म के नए पोस्टर का अनावरण किया. अभिनेता सूर्या ने इंस्टाग्राम पर अपने प्रशंसकों के साथ नया पोस्टर साझा किया। ‘कांगुवा’ के नए पोस्टर (New posters of ‘Kanguva’) में सूर्या के दो दिलचस्प लुक हैं, एक योद्धा के रूप में, जो पिछले पोस्टर जैसा ही है, और दूसरा आधुनिक समय के व्यक्ति का है।

शिवा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में दिशा पटानी (disha patani) भी मुख्य भूमिका में हैं। निर्माताओं ने अभी भी फिल्म की आधिकारिक रिलीज डेट की घोषणा नहीं की है। सूर्या ने हाल ही में फिल्म की शूटिंग पूरी की है।

उन्होंने इंस्टाग्राम पर ‘कांगुवा’ की एक नई तस्वीर साझा की, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, ”कांगुवा के लिए मेरा आखिरी शॉट पूरा हो गया! पूरी यूनिट सकारात्मकता से भरी! यह एक का समापन और अनेकों की शुरुआत है..! सभी यादों के लिए प्रिय @siva_director और टीम को धन्यवाद! #कंगुवा बहुत बड़ा और विशेष है, आप सभी इसे स्क्रीन पर देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते! #परिवार #लापता।”