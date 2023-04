कपिल सिब्बल बोले- भ्रष्टाचारियों को कौन बचा रहा है? मोदी जी लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन तथ्य झूठ नहीं बोलते

नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल (Rajya Sabha MP Kapil Sibal) ने पीएम मोदी ( PM Modi) के ‘कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए’ वाले बयान पर पलटवार किया है। कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने दावा किया है कि यूपीए (UPA) शासन के दौरान भ्रष्टाचारियों को ज्यादा सजा मिली थी और उन्होंने पीएम से पूछा कि भ्रष्टाचार करने वालों का संरक्षण कौन कर रहा है।

कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर लिखा कि सीबीआई से पीएम कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बख्शें नहीं। सिब्बल ने संसद में जितेंद्र सिंह द्वारा पेश की गई जानकारी का जिक्र करते हुए आगे लिखा कि उन्होंने संसद को बताया था कि 2013 में 1136, 2014 में 993, 2015 में 878 और 2016 में 71 लोगों को भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराया गया है। उन्होंने कहा यूपीए के दौरान भ्रष्टाचारियों को अधिक सजा मिली। लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन तथ्य झूठ नहीं बोलते। भ्रष्टाचारियों को कौन बचा रहा है?

PM to CBI :

Don’t spare the corrupt

March 2016 :

Jitender Singh told Parliament :

2013 : 1136 persons convicted for corruption

2014 : 993

2015 : 878

2016 : 71

Conviction of the corrupt higher during UPA !

Men may lie but facts do not lie

Who is protecting the corrupt ?

— Kapil Sibal (@KapilSibal) April 4, 2023