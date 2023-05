Karnataka Election Result 2023: ममता बनर्जी ,बोलीं-निर्णायक जनादेश के लिए कर्नाटक के लोगों को मेरा सलाम...

Karnataka Election Result 2023 : कर्नाटक विधानसभा चुनाव रिजल्ट पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी Mamata Banerjee ने पहला बयान दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि परिवर्तन के पक्ष में निर्णायक जनादेश के लिए कर्नाटक के लोगों को मेरा सलाम !! क्रूर अधिनायकवादी और बहुसंख्यकवादी राजनीति परास्त है !! जब लोग बहुलता और लोकतांत्रिक ताकतों को जीताना चाहते हैं, तो हावी होने के लिए कोई भी केंद्रीय डिजाइन उनकी सहजता को दबा नहीं सकता है। यह कहानी का नैतिक है, कल के लिए सबक।

My salutations to the people of Karnataka for their decisive mandate in favour of change!! Brute authoritarian and majoritarian politics is vanquished!! When people want plurality and democratic forces to win, no central design to dominate can repress their spontaneity : that is…

