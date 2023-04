व्हाइट गाउन में कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आई Kim Kardashian

हॉलीवुड की मोस्ट ग्लैमरस और हॉट एक्ट्रेस किम कार्दशियन (Kim Kardashian) कोई इवेंट हो या पार्टी..वह हमेशा अपने लुक से फैंस का अटेंशन खींचती हैं।

हाल ही में बीते बुधवार एक्ट्रेस को TIME 100 Gala में गेस्ट के तौर पर स्पॉट किया गया। इस इवेंट में किम अपने लुक से सारी लाइमलाइट चुराती नजर आईं। अब उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब तहलका मचा रही हैं।

लुक की बात करें तो इन तस्वीरों में किम कार्दशियन डीप नेक व्हाइट सिल्क गाउन में कहर ढा रही हैं। ड्रेस के साथ गले में पहने मैचिंग नेकलेस अटेंशन पॉइंट बने हुए हैं।

इसके साथ ही एक्ट्रेस ने हाथ में छोटा सा एक खूबसूरत पर्स कैरी किया है।

व्हाइट गाउन में अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करते हुए किम रेड कार्पेट पर एक से बढ़कर एक गजब पोज दे रही हैं।

बता दें, किम कार्दशियन रियलिटी सीरीज Keeping Up With The Kardashians में नजर आने के बाद एक हाउसहोल्ड नाम बन गई हैं। उनकी ये सीरीज 20 सीजन के बाद ऑफ एयर हो गई।