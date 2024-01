KL Rahul Wicketkeeping : केएल राहुल से छिनी विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी, कोच ने गिल का किया बचाव

KL Rahul will not do Wicketkeeping: इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में तीन विकेटकीपर चुने जाने के बाद कई तरह की अटकलें लग रही थीं, जिसमें एक बात यह भी कही जा रही थी कि केएल राहुल (KL Rahul) इस सीरीज में विकेटकीपिंग नहीं करेंगे। अब इस बात पर भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने मुहर लगा दी है।