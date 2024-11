सर्दियों में कमरा गर्म करने का जान लें ये चार जुगाड़; नहीं पड़ेगी रूम हीटर जरूरत, बिजली का खर्च भी बचेगा

सर्दियों में कमरा गर्म करने का जान लें ये चार जुगाड़; नहीं पड़ेगी रूम हीटर जरूरत, बिजली का खर्च भी बचेगा

How to Warm a room without a heater or blower: उत्तर भारत में सर्दी के मौसम ने दस्तक दे दी है और कई शहरों में सुबह व शाम के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है। आनेवाले दिनों में तापमान में तेजी से गिरावट की संभावना जतायी जा रही है। ऐसे में लोगों को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों के साथ-साथ गीजर, हीटर या ब्लोअर की भी जरूरत पड़ने वाली है। हालांकि, इन होम अप्लायंस से बिजली की खपत ज्यादा होती है, जो बिजली के बिल में भी इजाफा करता है। इसके अलावा, हीटर या ब्लोअर के इस्तेमाल से कई अन्य प्रकार के नुकसान की भी आशंका रहती है। जिसको देखते हुए हम आपको इस लेख के माध्यम से कुछ आसान तरीके बताने वाले हैं, जो बिना हीटर या ब्लोअर के आपके कमरे को गर्म रखने में मददगार साबित होने वाले हैं। आइये जानते हैं इन तरीकों के बारे में-