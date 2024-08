Kriti Sanon Video: ग्रीस में छुट्टियां एंजॉय करके वापस लौटी कृति सेनन, ब्लैक आउटफिट में एयरपोर्ट पर हुई स्पॉट

Kriti Sanon Video: बॉलीवुड फेमस एक्ट्रेस कृति सेनन (kriti sanon) के लिए ये साल काफी अच्छा रहा. एक्ट्रेस की ‘तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया’ और ‘क्रू’ जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही हैं. वहीं हाल ही में वे अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया और बहन नुपुर सेनन (Nupur Senon) के साथ ग्रीस में छुट्टियां एंजॉय करती देखी गई थीं. उन्होंने अपने वेकेशन की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कीं थी.

आपको बता दें, वहीं एक्ट्रेस विदेश में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद अब भारत लौट आई हैं. आज सुबह उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर स्टाइलिश लुक में स्पॉट (Spotted in a stylish look at Mumbai airport) किया गया. कृति सेनन की ग्रीस वेकेशन खत्म (Kriti Sanon’s Greece vacation is over) हो चुकी हैं और एक्ट्रेस घर लौट आई हैं. कृति को आज काफी गॉर्जियस लुक में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.

वैसे कृति सेनन ने लगातार अपने स्टाइल गेम से इम्प्रेस किया है. चाहे वह उनके वेकेशन के शानदार आउटफिट हों या इंडस्ट्री इवेंट्स के लिए ग्लैमरस ड्रेसेस. यहां तक कि वे अपने एयरपोर्ट लुक से भी खूब तारीफें बटोरती हैं. दरअसल वह ये अच्छे से जानती हैं कि लुक को कैसे निखारना है.. ये उनके लेटेस्ट ऑल-ब्लैक लुक से एक बार फिर साबित हुआ.



एयरपोर्ट लुक के लिए, कृति सेनन ने एक स्टनिंग ब्लैक आउटफिट कैरी किया था. एक्ट्रेस ने इसके साथ मैचिंग स्नीकर्स पेयर किए थे.कृति ने अपने ब्लैक आउटफिट के साथ मिनिमल मेकअप किया हुआ था और खुले बालों में वे बला की हसीन लग रही थीं.