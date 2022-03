KRK ने शाहरुख की पठान को लेकर की भविष्यवाणी, कहा- एक और डब्बा ‘पठान’ ON THE WAY

Bollywood News: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म ‘पठान’ (Pathaan) का लोग बेसबरी से इंतज़ार कर रहे थे। 2 मार्च को फिल्म का टीजर लॉन्च किया गया जो इंटरनेट पर छाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म को लेकर क्रिटिक कमाल आर खान (KRK) ने अपनी राय रखनी सुरू कर दी है।

विवादों से घिरे रहने वाले कमाल आर खान (केआरके) ने शाहरुख की फिल्म ‘पठान’ को रिलीज से पहले ही डिजास्टर घोषित कर दिया है। केआरके (KRK) ने शाहरुख (Shah Rukh Khan) की फिल्म ‘पठान’ को लेकर ट्वीट किया है।

Ab #Akki Ka Deshbhakti Ka Bhoot #SRK par Bhi Chadha hai. So now he is going to save the country. Lol! Are you people joking? If SRK wants to save the country, then he should go on border to fight with Chinese military instead of giving fake gyaan in the theatre. #Pathaan

— KRK (@kamaalrkhan) March 3, 2022