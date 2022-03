Kunal Khemu-Soha हुए सड़क दुर्घटना का शिकार, एक्टर ने ट्वीट कर दी जानकारी

Bollywood news: बॉलीवुड एक्टर कुणाल खेमू (Kunal Khemu) और बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान (Soha Ali Khan) बॉलीवुड के लविंग कपल के नाम से पहचाने जाते है। हाल ही में कपल के साथ सड़क पर एक दुर्घटना हुई, जिसमें उनकी और उनकी फैमिली की जान जोखिम में पड़ते हुए बाल-बाल बच गई।

आपको बता दें, इस घटना की सूचना कुणाल (Kunal Khemu) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी और मुंबई पुलिस से गुजारिश की कि इस केस पर तुरंत एक्शन लिया जाए।

घटना के बारे में बताते हुए कुणाल खेमू ने ट्विटर पर लिखा, ‘आज सुबह 9 बजे मैं अपनी वाइफ, बेटी और अपने पड़ोसी के दो बच्चों के साथ नाश्ते के लिए जुहू जा रहा था। इस बीच ये कार ड्राइव लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। इस शख्स ने बिना हॉर्न बजाए, ओवरटेक करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, इस ड्राइवर ने अचानक मेरी गाड़ी के सामने ब्रेक लगा दिए।

This morning at 9 am I took my wife daughter and my neighbour along with her two toddlers for breakfast and on the way in Juhu this PY registered car driver was driving recklessly not just honking and trying to overtake but then suddenly braking in front of my car. pic.twitter.com/3s48G153XK

— kunal kemmu (@kunalkemmu) March 6, 2022