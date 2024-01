Land For Job Scam : ईडी ने फाइल की पहली चार्जशीट, पूर्व सीएम राबड़ी देवी और सांसद मीसा का नाम शामिल

Land For Job Scam: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रेलवे की नौकरियों के बदले जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मंगलवार को अपना पहला आरोपपत्र दायर किया जिसमें बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (Former Chief Minister of Bihar Rabri Devi) और सांसद बेटी मीसा भारती (Misa Bharti) का नाम है।