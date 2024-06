जाति, संप्रदाय और विचारधाराओं के नाम पर देश में भेदभाव की नींव डालना राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए सही नहीं है : बाबा रामदेव

उत्तराखंड। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार (Indresh Kumar) की टिप्पणी पर बाबा रामदेव (Baba Ramdev) ने कहा कि ऐसी राजनीतिक बयानबाजी होती रहती है। उन्होंने कहा कि भगवान राम सबके हैं और देश भी हम सबका है। बाबा रामदेव (Baba Ramdev) ने कहा कि जाति, संप्रदाय और विचारधाराओं के नाम पर देश में भेदभाव की नींव डालना राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए सही नहीं है।

VIDEO | “Such political rhetoric keeps happening. Lord Ram belongs to everyone and the country is also all ours. Planting a seed of division in the country is not good for the unity of the nation,” says Baba Ramdev (@yogrishiramdev) on RSS leader Indresh Kumar’s remarks.

