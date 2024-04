Lok Sabha Elections 2024 : बीजेपी की 10वीं सूची जारी, यूपी की सात लोकसभा सीटों पर इनको मैदान में उतारा

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बुधवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने नौ उम्मीदवारों की 10वीं सूची जारी कर दी है। इस सूची में यूपी की सात लोकसभा सीटों समेत चंडीगढ़ व आसनसोल लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है।

BJP Releases 10th list of candidates for the Lok Sabha Elections 2024.#LokSabaElection2024 pic.twitter.com/fUx7XnHUlW

— santosh singh (@SantoshGaharwar) April 10, 2024