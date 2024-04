Lok Sabha Elections 2024: मल्लिकार्जुन खरगे का मोदी सरकार पर निशाना, कहा-भाजपा वॉशिंग मशीन की तरह काम कर रही है

Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे कर्नाटक के कलबुर्गी में शुक्रवार को जनसभा को संबोधित किए। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि, नरेंद्र मोदी हमेशा ‘मोदी की गारंटी’ की बात करते हैं। मोदी की गारंटी थी…विदेशों से काला धन वापस लाऊंगा, सबके खाते में 15 लाख रुपए दूंगा, युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां दूंगा और किसानों की आमदनी दोगुनी कर दूंगा..लेकिन किया कुछ भी नहीं।

The Modi government is misusing the ED, CBI and Income Tax department to target the opposition and topple govts in non-BJP ruled states.

While Prime Minister Modi claims to be fighting corruption, the BJP is working like a washing machine where the people accused of corruption… pic.twitter.com/0BPA3rHPl2

— Congress (@INCIndia) April 12, 2024