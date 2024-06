Lok Sabha Speaker Election : राहुल गांधी ने स्पीकर को दी बधाई, कहा- भरोसा है ओम बिरला हमारी आवाज उठाने देंगे

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने स्पीकर निर्वाचित होने पर ओम बिरला (Om Birla) को बधाई दी है। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि विपक्ष सरकार के साथ सहयोग करना चाहता है। सरकार के पास पॉलिटिकल पावर ज्यादा है, लेकिन विपक्ष भी भारत का प्रतिनिधित्व करता है। हमें भरोसा है कि आप हमारी आवाज हमें उठाने देंगे। विपक्ष की आवाज दबाना अलोकतांत्रिक है। विपक्ष आपकी पूरी मदद करेगा।

