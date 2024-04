LSG vs DC मैच में आज कैसी रहेगी पिच और प्लेइंग-XI में किसे मिलेगी जगह? यहां चेक करें पूरी डिटेल्स

LSG vs DC match pitch Report and Probable playing-XI : लखनऊ सुपर जाएंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच (LSG vs DC Match), आज यानी शुक्रवार 12 अप्रैल को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच में लखनऊ की टीम जीत हासिल करके पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचने कोशिश करेगी। दूसरी तरफ, इस सीजन 5 में से 4 मैच हार चुकी दिल्ली कैपिटल्स की नजरें जीत के ट्रैक पर वापस लौटने पर होगी।