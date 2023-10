Lucknow News : उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने नाम के आगे लिखा सर्वेंट, सपा ने किया पलटवार

लखनऊ। यूपी (UP) के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक (Deputy Chief Minister Brajesh Pathak) ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अपने नाम के आगे सर्वेंट लिख लिया है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (National President of Samajwadi Party and former Chief Minister Akhilesh Yadav) ने पाठक को सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहे जाने के बाद उन्होंने कदम उठाया है। ब्रजेश पाठक (Brajesh Pathak) ने कहा कि जनता का नौकर होना गर्व की बात है।

गौरतलब है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav)ने गुरुवार को मीडिया को दिए बयान में ब्रजेश पाठक (Brajesh Pathak) को सर्वेंट डिप्टी सीएम करार दिया था। इस पर उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक (Brajesh Pathak) ने जनता का नौकर बताने के लिए अखिलेश का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) को आम जनता से कोई लेना-देना नहीं है, सिर्फ कोरी बयानबाजी करना जानते हैं। कहा कि, अखिलेश तो राज परिवार से हैं, उनके पिता कई बार मुख्यमंत्री रहे, वे स्वयं भी सीएम रहे हैं।

उधर, ब्रजेश पाठक (Brajesh Pathak) के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर खुद को सर्वेंट ब्रजेश पाठक (Brajesh Pathak) कहे जाने पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल (Samajwadi Party state president Naresh Uttam Patel) ने कहा कि सिर्फ सर्वेंट लगाने से कुछ नहीं होता है। अस्पतालों की हालत बेहद खराब है। अगर वह सर्वेंट होते तो अस्पतालों की हालत ठीक होती। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि अगर उन्होंने जनता के लिए काम किया होता तो प्रदेश की जनता कोई इलाज के लिए दर दर न भटकना पड़ता। वहीं ब्रजेश पाठक (Brajesh Pathak) के द्वारा अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) को राजा बोले जाने पर उन्होंने कहा ये लोकतंत्र नहीं हैं यहां राजा कोई नहीं होता हैं।