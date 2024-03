Mahashivratri 2024 : महाशिवरात्रि पर भोले की भक्ति में लीन श्रद्धालु, हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजे शिवालय

Mahashivratri 2024 : महाशिवरात्रि का त्योहार (Festival of Mahashivratri) शुक्रवार को मनाया जा रहा है। देशभर में भगवान भोले (Bhagwan Bhole) की आराधना के पर्व महाशिवरात्रि (Festival of Mahashivratri) की धूम है। देशभर के शिवालयों में बम-बम भोले (Bam-Bam Bhole) के जयकारे गूंज रहे हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव (Lord Shiva) और माता पार्वती (Mother Parvati) का विवाह हुआ था।

काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़े श्रद्धालु

वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में आरती की गई।

देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में भोले के जयकारे

देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी।

श्रीनगर में शंकराचार्य महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना

महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रीनगर में शंकराचार्य महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी।

दूधेश्वर नाथ मंदिर में उमड़ी शिवभक्तों की भीड़

गाजियाबाद के श्री दूधेश्वर नाथ मंदिर में पहुंचकर शिवभक्तों ने पूजा-अर्चना की।

श्रद्धालुओं ने संगम तट पर डुबकी लगाई

महाशिवरात्रि के पर्व पर श्रद्धालुओं ने संगम तट पर डुबकी लगाई और पूरी आस्था विश्वास के साथ पूजा-अर्चना की।

दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु

दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी।

हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में उमड़े श्रद्धालु

महाशिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।

दिल्ली में महाशिवरात्रि की धूम

महाशिवरात्रि के अवसर पर दिल्ली के महिपालपुर में शिव मूर्ति मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी।

शिव के जयकरों से गूंजा अयोध्या का नागेश्वर नाथ मंदिर

भक्तों ने अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की।

