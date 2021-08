US Highest Civilian Honour: महात्मा गांधी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देगा अमेरिका, संसद में पेश किया गया प्रस्ताव

वाशिंगटन (Washington) : भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन (Indian independence movement) के प्राण महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) को अमेरिका में वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान (US Highest Civilian Honour) दिलाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (U.S. House of Representatives) में शुक्रवार को एक प्रभावशाली सांसद ने महात्मा गांधी को मरणोपरांत (posthumous) प्रतिष्ठित कांग्रेशनल गोल्ड मेडल (Congressional Gold Medal) से सम्मानित करने संबंधी एक प्रस्ताव फिर पेश किया। बता दें कि कांग्रेशनल गोल्ड मेडल अमेरिका में सर्वोच्च नागरिक सम्मान (Congressional Gold Medal The highest civilian honor in America) है।

न्यूयॉर्क से कांग्रेस सदस्य कैरोलिन बी मेलोनी (Congressman Carolyn B. Meloni from New York) ने प्रतिनिधिसभा में इस संबंध में प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, ‘विरोध प्रदर्शित करने के महात्मा गांधी के अहिंसक एवं ऐतिहासिक सत्याग्रह अभियान (Nonviolent and Historical Satyagraha Campaign) ने राष्ट्र और विश्व को प्रेरित किया। उनका उदाहरण हमें प्रोत्साहित करता है कि हम स्वयं को दूसरों की सेवा में समर्पित करें।’ बता दें कि यह सम्मान जॉर्ज वॉशिंगटन, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मदर टेरेसा और रोजा पार्क्स को मिल चुका है।

मेलोनी ने कहा, ‘मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नस्ली समानता के लिए अभियान हो या फिर नेल्सन मंडेला की रंगभेद के खिलाफ लड़ाई, दुनियाभर के अभियानों ने उनसे (गांधी से) प्रेरणा ली है। एक लोक सेवक होने के नाते मैं उनके साहस और उनके आदर्श से प्रतिदिन प्रेरित होती हूं। आइए हम गांधी के इस निर्देश का पालन करें कि जो परिवर्तन आप दुनिया में देखना चाहते हैं, सबसे पहले वह परिवर्तन आप स्वयं में लाएं।’