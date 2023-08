Mahindra Thar.E : 15 अगस्त को महिंद्रा पेश करेगी ‘थार इलेक्ट्रिक’, जानिए कितनी होगी खास

Mahindra Thar.E : वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) अपनी अपनी मशहूर ऑफरोडिंग एसयूवी Thar को अब इलेक्ट्रिक वर्जन में पेश करने जा रही है। आगामी 15 अगस्त को कंपनी थार इलेक्ट्रिक को साउथ अफ्रीका के केपटाउन (Cape Town, South Africa) शहर में लॉन्च करने जा रही है। जिसका कंपनी के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से टीज़र भी जारी किया गया है। इसे ‘Thar.e’ नाम दिया गया है।

महिंद्रा बोर्न इलेक्ट्रिक नाम से आधिकारिक एक्स (ट्विटर) अकाउंट से साझा किए गए 18 सेकंड के टीजर वीडियो में नए इलेक्ट्रिक थार (Electric Thar) की हल्की सी झलक दिखाई पड़ी है। ‘Thar.e’ नाम से आने वाले इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में स्क्वॉयर कट एलईडी लाइट देखने को मिली है। इसमें भी पिक्सल स्ट्रक्चर देखने को मिला है जैसा कि महिंद्रा के पिक-अप कॉन्सेप्ट में दिखाया गया था। इसे अपने डेडिकेटेड बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है, जिस पर और भी कई मॉडलों को पेश किए जाएंगे।

A legend reborn, with an electric vision. Welcome to the future.

