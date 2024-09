सेबी प्रमुख माधबी बुच के खिलाफ महुआ मोइत्रा ने खटखटाया लोकपाल का दरवाजा, गौतम अडानी को भी घसीटा

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस नेता व लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने सेबी अध्यक्ष माधबी पुरी बुच (SEBI Chairman Madhabi Puri Buch) और उनके पति के खिलाफ शुक्रवार को लोकपाल (Lokpal) में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उन पर भ्रष्टाचार और शेयर के हेर-फेर में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने लोकपाल (Lokpal)से मामले की जांच करने की अपील की है। देश में भ्रष्टाचार के मामलों की निगरानी करने वाली संस्था ने महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) की इलेक्ट्रॉनिक शिकायत दर्ज कर ली है और जवाब दिया है कि मामले की जांच की जा रही है।

महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि माधवी पुरी-बुच (Madhabi Puri Buch) के खिलाफ मेरी लोकपाल में शिकायत दर्ज हो गई है। लोकपाल (Lokpal) को 30 दिनों के अंदर इसे शुरुआती जांच और फिर फुल एफआईआर (FIR) जांच के लिए सीबीआई (CBI) या ईडी (ED) को भेजना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इसमें शामिल हर शख्स को तलब किया जाना चाहिए और हर लिंक की जांच की जानी चाहिए। महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) अपनी शिकायत में कहा कि माधबी पुरी बुच (Madhabi Puri Buch) को अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2021 तक सेबी का फुल टाइम सदस्य और उसके बाद मार्च 2022 में सेबी (SEBI) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। लगभग रोज हो रहे खुलासों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि बुच एक सीरियल अपराधी हैं जिन्होंने ऐसे काम किए हैं जो एक पब्लिक सर्वेन्ट के तौर पर पूरी तरह गलत है और यह भारत के राष्ट्रीय हितों को खतरा पहुंचाते हैं।

My LokPal complaint against Ms. Puri-Buch been filed electronically & in physical form. LokPal must within 30 days refer it to CBI/ED for a preliminary investigation and then a full FIR enquiry. Every single entity involved needs to be summoned & every link investigated.… pic.twitter.com/5aZ4f2se9n

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) September 13, 2024