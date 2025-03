International Women’s Day : राहुल गांधी ने “आधी आबादी” को सम्मान देते हुए लिखा संदेश, बोले- महिलाएं हमारी समाज की हैं रीढ़

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women’s Day) पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने “आधी आबादी” को सम्मान देते हुए अपने संदेश में लिखा कि महिलाएं हमारी समाज की रीढ़ हैं। उन्होंने अपने सोशल एकाउंट एक्स पर किए मैसेज में लिखा कि महिलाओं की शक्ति, उनका लचीलापन और उनकी आवाज हमारे देश के भविष्य को आकार देती है।

Women are the backbone of our society. Their strength, resilience, and voice shape our nation’s future.

On this International Women's Day, I stand with you and for you—committed to breaking every barrier until every woman is free to shape her own destiny, chase every dream, and…

