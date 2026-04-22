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UP Board Result 2026: 10वीं और 12वीं के छात्रों का इंतजार खत्म, कल शाम घोषित होगा रिजल्ट

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) का रिजल्ट गुरुवार यानी 23 अप्रैल को आयेगा। यूपी बोर्ड शाम चार बजे रिजल्ट घोषित करेगा। छात्र काफी दिनों से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। वहीं, अब छात्रों का इंतजार समाप्त होगा। रिजल्ट की जानकारी यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने दी है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

UP Board Result 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) का रिजल्ट गुरुवार यानी 23 अप्रैल को आयेगा। यूपी बोर्ड शाम चार बजे रिजल्ट घोषित करेगा। छात्र काफी दिनों से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। वहीं, अब छात्रों का इंतजार समाप्त होगा। रिजल्ट की जानकारी यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने दी है।

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उत्तर प्रदेश माध्यमिका शिक्षा परिषद के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 में हाईस्कूल और इंटरमीडिएड के लिए कुल 52,30,297 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। हाईस्कूल (10वीं) में 27,50,945 परीक्षार्थी शामिल हैं, जिनमें 14,38,682 छात्र और 13,12,263 छात्राएं हैं। वहीं इंटरमीडिएट (12वीं) में 24,79,352 विद्यार्थी पंजीकृत हैं, जिनमें 13,03,012 छात्र और 11,76,340 छात्राएं शामिल हैं।

रिजल्ट के साथ ही बोर्ड अपने टॉपर्स की भी सूची को जारी करेगा। 12वीं कक्षा के नतीजे स्ट्रीम (आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स) के अनुसार भी घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही, यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा के 52 लाख से अधिक छात्रों का इंतजार अप्रैल के अंत तक खत्म हो जाएगा।

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