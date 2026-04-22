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ईरान- यूएस युद्ध के बीच इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने गनबोट पर की गोलाबारी

यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने बताया कि ओमान से 15 नॉटिकल मील उत्तर-पूर्व में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक गनबोट पर गोलीबारी की है। इस गोलाबारी में एक कंटेनर जहाज के ब्रिज को भारी नुकसान पहुंचा है। जहाज के कैप्टन ने बताया कि IRGC की एक गनबोट जहाज के करीब आई, जिसने गोलीबारी शुरू करने से पहले कोई VHF चेतावनी नहीं दी।

By Satish Singh 
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नई दिल्ली। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने बताया कि ओमान से 15 नॉटिकल मील उत्तर-पूर्व में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक गनबोट पर गोलीबारी की है। इस गोलाबारी में एक कंटेनर जहाज के ब्रिज को भारी नुकसान पहुंचा है। जहाज के कैप्टन ने बताया कि IRGC की एक गनबोट जहाज के करीब आई, जिसने गोलीबारी शुरू करने से पहले कोई VHF चेतावनी नहीं दी। एक्स पर एक पोस्ट में बताया गया कि हमले से ब्रिज को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी आग लगने या पर्यावरणीय प्रभाव की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

पढ़ें :- सीजफायर के बीच समुद्र में तनाव: ईरान ने किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कमर्शियल कार्गो शिप पर हमला

इस घटना के बाद कंटेनर जहाज पर सवार सभी क्रू सदस्य सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इस मुठभेड़ के बाद यूकेएमटीओ ने इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने की सलाह दी है। क्योंकि इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा एक प्राथमिकता बनी हुई है। यह घटना 20 अप्रैल को हुई तनाव की एक श्रृंखला के बाद सामने आई है। बता दे कि ओमान सागर में एक ईरानी वाणिज्यिक जहाज पर हमले के बाद ईरानी सेना ने अमेरिकी युद्धपोतों की ओर ड्रोन दागे थे। इसके विपरीत IRGC ने दावा किया कि ओमान सागर में तैनात अमेरिकी सेना को एक ईरानी व्यापारी जहाज पर गोलीबारी करने के बाद पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अमेरिकी सेना ने ईरानी जहाज को ईरानी जलक्षेत्र में लौटने के लिए मजबूर करने के प्रयास में उसे निशाना बनाया था। होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने और ब्रिटिश और भारतीय व्यापारी जहाजों की वापसी के बीच समुद्री टकराव और तेज हो गया है। IRGC नौसेना ने कहा कि जलडमरूमध्य को तब बंद कर दिया गया जब अमेरिका ने कथित तौर पर ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखी, जिसे तेहरान युद्धविराम का उल्लंघन मानता है। हज़रत खातम अल-अंबिया सैन्य मुख्यालय ने वाशिंगटन पर युद्धविराम का उल्लंघन करने और समुद्री डकैती करने का आरोप लगाया है। यह आरोप तब लगाया गया जब एक अमेरिकी ऑपरेशन में एक ईरानी वाणिज्यिक जहाज को निशाना बनाया गया था। यह घटना US सेंट्रल कमांड के उन दावों के बाद हुई, जिनमें कहा गया था कि USS Spruance ने अरब सागर में ईरानी झंडे वाले जहाज़ TOUSKA को रोका और उसे निष्क्रिय कर दिया।

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