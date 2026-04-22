दिवंगत अभिनेता इरफान खान के सम्मान में बनाई गई डॉक्यूमेंट्री, नीता अंबानी ​कल्चरल सेंटर में दिखाया जाएगा शो

मुंबई। दिवंगत अभिनेता इरफ़ान खान की विरासत का सम्मान करते हुए पान सिंह तोमर की शूटिंग के दौरान उनके सफ़र को दिखाने वाली एक खास डॉक्यूमेंट्री का ऐलान किया गया है। यह फ़िल्म 29 अप्रैल को उनकी छठी पुण्यतिथि पर नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में दिखाई जाएगी। रंजीता कौर की डॉक्यूमेंट्री ए स्टोरी दैट रिफ़्यूज़्ड टू डाई में पान सिंह तोमर के बनने के दौरान इरफ़ान खान के कुछ दुर्लभ और अनदेखे पल दिखाए गए हैं। लगभग खो चुके फ़ुटेज से बनी यह फ़िल्म एक ऐसे बेमिसाल कलाकार के काम के दौरान के उन छोटे-छोटे बेहद इंसानी पलों को सहेजने और बचाए रखने की एक शांत लेकिन पक्की कोशिश के तौर पर सामने आती है।

फ़िल्म दिखाए जाने के बाद एक पैनल चर्चा होगी, जिसमें टिग्मांशु धूलिया और विशाल भारद्वाज, सौरभ द्विवेदी के साथ बातचीत करेंगे। डॉक्यूमेंट्री का प्रोमो शेयर करते हुए टिग्मांशु धूलिया ने कहा कि पान सिंह तोमर बनाने का सफ़र कई तूफ़ानों से गुज़रा, लेकिन हेमिंग्वे ने सही ही कहा था, रोशनी में अकेले चलने से बेहतर है कि अंधेरे में किसी दोस्त के साथ चला जाए। पान सिंह तोमर बनाना मेरे सबसे भरोसेमंद साथी, इरफ़ान के बिना मुमकिन नहीं था। अब, उनके बिना छह साल बीत चुके हैं लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री के नाम की तरह ही ‘ए स्टोरी दैट रिफ़्यूज़्ड टू डाई’ सिनेमा में इरफ़ान का योगदान हमेशा अमर रहेगा। अब जब लगभग खो चुका फ़ुटेज फिर से ठीक कर लिया गया है, तो यह खास डॉक्यूमेंट्री 14 साल में पहली बार दिखाई जाएगी। डॉक्यूमेंट्री की डायरेक्टर रंजीता कौर ने कहा कि मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि मुझे एक बेहतरीन फ़िल्म के बनने के सफ़र का हिस्सा बनने का मौका मिला। यह अनुभव इतना ज़बरदस्त था कि इसने मुझे सिनेमा की दुनिया में अपना अलग रास्ता बनाने की प्रेरणा दी। बेशक यह पान सिंह तोमर के सफ़र से मिली हिम्मत और हौसले की ही ताकत थी, जिसने मुझे हार मानने से रोके रखा। यह डॉक्यूमेंट्री पान सिंह तोमर को, इरफ़ान खान को और सिनेमा की ताकत को मेरी तरफ़ से एक सलाम है। इरफ़ान का निधन 29 अप्रैल, 2020 को मुंबई के एक अस्पताल में हुआ था। उन्हें न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर का पता चला था और इसी बीमारी की वजह से उनकी जान चली गई।