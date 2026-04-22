24 हजार के विवाद में खून की होली: मुरादाबाद में पति-पत्नी की बच्चों के सामने बेरहमी से की गई हत्या,

Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के चक्कर की मिलक इलाके में सोमवार रात एक ही परिवार के दो लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस दोहरे हत्याकांड के पीछे महज 24 हजार रुपये का विवाद और पुरानी रंजिश बताई जा रही है। मृतकों की पहचान राजा और उसकी पत्नी फराह के रूप में हुई है। दोनों को उनके ही घर में, उनके तीन मासूम बच्चों के सामने मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना के बाद इलाके में भय और आक्रोश का माहौल है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस हत्याकांड की भयावहता को और उजागर कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, राजा पर करीब 40 बार हमला किया गया। उसकी गर्दन की नसें काट दी गईं और चाकू के गहरे वार फेफड़ों और लीवर तक जा पहुंचे, जिससे अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके हाथों पर 16 घाव मिले हैं, जो इस बात का सबूत हैं कि उसने हमलावरों का डटकर सामना किया। वहीं, फराह के शरीर पर भी कई गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। उसकी गर्दन पर किया गया वार जानलेवा साबित हुआ। पूरे घर में खून फैला मिला, जो इस वारदात की क्रूरता को बयां करता है।

अस्पताल में रची गई साजिश

इस हत्याकांड की कहानी और भी चौंकाने वाली है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस अपराध की साजिश अस्पताल में रची गई थी। दरअसल, 19 अप्रैल को प्लॉट के पैसे को लेकर राजा और फहीम के बीच विवाद हुआ था, जिसमें राजा ने फहीम के सिर पर ईंट मार दी थी। घायल फहीम को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती फहीम ने अपने बेटे फरजंद और साथी आरिफ को बुलाकर बदला लेने के लिए उकसाया। यहीं से इस खौफनाक साजिश की नींव पड़ी और बदले की आग ने इस दोहरे हत्याकांड को जन्म दिया।

पुलिस की कार्रवाई और एनकाउंटर

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। मुख्य साजिशकर्ता फहीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं, आरोपी अनस को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। बताया जा रहा है कि अनस ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की और उसके पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं।

बाकी आरोपी फरार, तलाश जारी

पुलिस के अनुसार, इस हत्याकांड में कई और लोग भी शामिल हैं। खासकर आरिफ की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है, जो एक पूर्व सपा नेता का भाई बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस निर्मम दोहरे हत्याकांड ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि छोटे-छोटे विवाद किस तरह खतरनाक रूप ले सकते हैं और निर्दोष लोगों की जान ले सकते हैं।