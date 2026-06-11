  1. हिन्दी समाचार
  2. अपराध
  3. Video-हरियाणा में जिम संचालक को बाइक सवार ने दिन दहाड़े 10 राउंड गोलियों से भूना, युवक की मौके पर मौत

Video-हरियाणा में जिम संचालक को बाइक सवार ने दिन दहाड़े 10 राउंड गोलियों से भूना, युवक की मौके पर मौत

हरियाणा के हांसी फव्वारा चौक (Hansi Favvara Chowk) पर एक जिम संचालक (Gym Owner)  की सरेआम हमलावर ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी है। हमलावर आया ताबड़तोड़ फायरिंग की और फरार हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक जिम संचालक (Gym Owner) ने कुछ दिन पहले ही लव मैरिज की थी।

By santosh singh 
Updated Date

हांसी। हरियाणा के हांसी फव्वारा चौक (Hansi Favvara Chowk) पर एक जिम संचालक (Gym Owner)  की सरेआम हमलावर ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी है। हमलावर आया ताबड़तोड़ फायरिंग की और फरार हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक जिम संचालक (Gym Owner) ने कुछ दिन पहले ही लव मैरिज की थी।

पढ़ें :- UP Heavy Rain Alert : 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, यूपी में मानसून 20 जून तक करेगा एंट्री

हमलावरों ने महज 5 सेकेंड के भीतर करीब 10 राउंड फायर किए, जिनमें कई गोलियां जिम संचालक (Gym Owner) की पीठ और सिर में लगीं। गंभीर चोटों के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पूरी वारदात का वीडियो भी सामने आया है। घटना के समय जिम संचालक कपिल (Gym owner Kapil) चौक के पास दुकानों के रैंप पर युवक-युवतियों को सुबह की एक्सरसाइज करवा रहा था। इसी दौरान हेलमेट पहने बाइक सवार बदमाश वहां पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर फरार हो गए।

पढ़ें :- देश बेचने के बाद अब भगवान श्रीराम के चढ़ावे पर भी डाका? आप सांसद संजय सिंह का गंभीर आरोप

फायरिंग के दौरान वार्म-अप कर रही शिखा नामक युवती भी छर्रे लगने से घायल हो गई। उसे उपचार के लिए हिसार के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है।

पुलिस अधीक्षक ने किया घटनास्थल का निरीक्षण

वहीं, एसपी विनोद कुमार (SP Vinod Kumar) घटनास्थल पर पहुंचे व निरीक्षण किया। साथ ही परिजनों से बातचीत की। एसपी ने बताया कि मामले में छानबीन की जा रही है। एसपी ने कहा कि हरि बॉक्सर के एंगल के आधार पर छानबीन की जा रही है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें आश्वस्त किया कि मामले की निष्पक्ष, गहन एवं वैज्ञानिक तरीके से जांच की जाएगी तथा दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। एसपी ने सीन ऑफ क्राइम टीम को घटनास्थल से सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित करने के निर्देश दिए।

सीसीटीवी में आरोपी कैद

वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें हमलावरों की पूरी गतिविधि कैद हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआईए और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है।

पढ़ें :- Video-इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान आग का गोला बना प्राइवेट जेट, दोनों पायलटों की मौत

कपिल ने कुछ दिन पहले की थी लव मैरिज

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कपिल मूल रूप से जींद के गांव दलम वाला का रहने वाला है। काफी साल से हांसी में जिम चला रहा है। मृतक की कुछ दिन पहले ही लव मैरिज हुई थी। पुलिस सभी संभावित एंगल से जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान के प्रयास जारी हैं। हत्याकांड के बाद शहर में दहशत का माहौल है।

हरी बाॅक्सर ने ली जिम्मेदारी

जिम संचालक कपिल की हत्या के मामले में हरी बॉक्सर की एक ऑडियो भी सामने आई है। इसमें कहा जा रहा है कि कपिल को समझाया था। दिल्ली में गुरु रंधावा के जिम के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भी हरी बॉक्सर ने ली है। साथ ही पुलिस प्रशासन को भी खुली चुनौती दी है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

जौनपुर में पत्नी को वीडियो कॉल कर युवक ने दी जान, सास पर लगाया आरोप

जौनपुर में पत्नी को वीडियो कॉल कर युवक ने दी जान, सास...

Video-हरियाणा में जिम संचालक को बाइक सवार ने दिन दहाड़े 10 राउंड गोलियों से भूना, युवक की मौके पर मौत

Video-हरियाणा में जिम संचालक को बाइक सवार ने दिन दहाड़े 10 राउंड...

दो लाख रूपये के लिए सगे भाई पर जानलेवा हमला

दो लाख रूपये के लिए सगे भाई पर जानलेवा हमला

महिला से सोने की चेन झपटने वाले पंजाब के आठ युवक गिरफ्तार

महिला से सोने की चेन झपटने वाले पंजाब के आठ युवक गिरफ्तार

Gonda-Lucknow Road Accident : एसयूवी ने पांच को कुचलकर मार डाला, चार गंभीर रूप से घायल,सगे भाइयों व चाचा-भतीजे की मौत से गांव में मचा कोहराम

Gonda-Lucknow Road Accident : एसयूवी ने पांच को कुचलकर मार डाला, चार...

बच्चों का विवाद बना खूनी जंग, पड़ोसी ने की पांच राउंड फायरिंग, बुजुर्ग के कंधे में धंसी गोली

बच्चों का विवाद बना खूनी जंग, पड़ोसी ने की पांच राउंड फायरिंग,...