  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs AFG Live: धर्मशाला में बारिश के चलते नहीं हो पाया टॉस, भारत बनाम अफगानिस्तान पहला वनडे शुरू होने में देरी

IND vs AFG Live: धर्मशाला में बारिश के चलते नहीं हो पाया टॉस, भारत बनाम अफगानिस्तान पहला वनडे शुरू होने में देरी

IND vs AFG Live : आज से भारत बनाम अफगानिस्तान वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है। इस सीरीज का पहला मैच धर्मशाला में खेला जाना है। जिसको लेकर भारतीय फैंस काफी उत्साहित हैं। लेकिन, खराब मौसम के चलते टॉस नहीं हो पाया है और मैच शुरू होने में अभी वक्त लग सकता है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs AFG Live : आज से भारत बनाम अफगानिस्तान वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है। इस सीरीज का पहला मैच धर्मशाला में खेला जाना है। जिसको लेकर भारतीय फैंस काफी उत्साहित हैं। लेकिन, खराब मौसम के चलते टॉस नहीं हो पाया है और मैच शुरू होने में अभी वक्त लग सकता है।

पढ़ें :- IND vs AFG 1st ODI Live : आज धर्मशाला में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा पहले वनडे, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

भारत बनाम अफगानिस्तान पहले वनडे के लिए दोपहर 1.00 बजे टॉस होना था, लेकिन बारिश की वजह से टॉस में देरी हो गई है। आज के मैच के लिए मौसम का हाल अच्छा नहीं है; बारिश की 60-70% संभावना है। पिच वाले हिस्से को ढक दिया गया है – कल पूरे दिन ज़ोरदार बारिश हुई थी और आज सुबह भी बारिश हुई है।

अभी लगातार बारिश हो रही है। बारिश की बूंदें लगातार गिर रही हैं, फिर भी कुछ सुपर-सोपर मैदान पर काम कर रहे हैं। ग्राउंडस्टाफ को शायद और बारिश की उम्मीद है। वे मैदान के और हिस्सों को ढकने के लिए और कवर ला रहे हैं। आसमान में बादल छाए हुए हैं और अंधेरा लग रहा है।

अच्छी बात यह है कि यह मैदान जल्दी सूख जाता है। उम्मीद है कि बारिश जल्द ही रुकेगी और पूरा मैच खेला जा सकेगा। बारिश रुकते ही मैच शुरू होने की उम्मीद है।

पढ़ें :- IND vs AFG : रोहित-गिल करेंगे ओपनिंग और नंबर- 3 पर खेलेंगे ईशान किशन, जानिए पहले वनडे में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IND vs AFG Live: धर्मशाला में बारिश के चलते नहीं हो पाया टॉस, भारत बनाम अफगानिस्तान पहला वनडे शुरू होने में देरी

IND vs AFG Live: धर्मशाला में बारिश के चलते नहीं हो पाया...

IND vs AFG 1st ODI Live : आज धर्मशाला में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा पहले वनडे, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs AFG 1st ODI Live : आज धर्मशाला में भारत और...

VIDEO : सचिन तेंदुलकर ने फ्लाइट में खेला क्रिकेट, लिखा- एटीट्यूड नहीं बदलना चाहिए, भले ऑल्टीट्यूड कुछ भी हो

VIDEO : सचिन तेंदुलकर ने फ्लाइट में खेला क्रिकेट, लिखा- एटीट्यूड नहीं...

IND vs AFG : रोहित-गिल करेंगे ओपनिंग और नंबर- 3 पर खेलेंगे ईशान किशन, जानिए पहले वनडे में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन

IND vs AFG : रोहित-गिल करेंगे ओपनिंग और नंबर- 3 पर खेलेंगे...

Women's T20 World Cup 2026 : आज से विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का आगाज, पहले मैच में ये दो टीमें होंगे आमने-सामने

Women's T20 World Cup 2026 : आज से विमेंस टी20 वर्ल्ड कप...

दांबुला में बार‍िश बनी व‍िलेन, अफगान‍िस्तान ने टीम इंड‍िया को 4 रनों से हराया, DLS से न‍िकला नतीजा

दांबुला में बार‍िश बनी व‍िलेन, अफगान‍िस्तान ने टीम इंड‍िया को 4 रनों...