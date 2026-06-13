IND vs AFG Live: धर्मशाला में बारिश के चलते नहीं हो पाया टॉस, भारत बनाम अफगानिस्तान पहला वनडे शुरू होने में देरी

IND vs AFG Live : आज से भारत बनाम अफगानिस्तान वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है। इस सीरीज का पहला मैच धर्मशाला में खेला जाना है। जिसको लेकर भारतीय फैंस काफी उत्साहित हैं। लेकिन, खराब मौसम के चलते टॉस नहीं हो पाया है और मैच शुरू होने में अभी वक्त लग सकता है।

भारत बनाम अफगानिस्तान पहले वनडे के लिए दोपहर 1.00 बजे टॉस होना था, लेकिन बारिश की वजह से टॉस में देरी हो गई है। आज के मैच के लिए मौसम का हाल अच्छा नहीं है; बारिश की 60-70% संभावना है। पिच वाले हिस्से को ढक दिया गया है – कल पूरे दिन ज़ोरदार बारिश हुई थी और आज सुबह भी बारिश हुई है।

अभी लगातार बारिश हो रही है। बारिश की बूंदें लगातार गिर रही हैं, फिर भी कुछ सुपर-सोपर मैदान पर काम कर रहे हैं। ग्राउंडस्टाफ को शायद और बारिश की उम्मीद है। वे मैदान के और हिस्सों को ढकने के लिए और कवर ला रहे हैं। आसमान में बादल छाए हुए हैं और अंधेरा लग रहा है।

अच्छी बात यह है कि यह मैदान जल्दी सूख जाता है। उम्मीद है कि बारिश जल्द ही रुकेगी और पूरा मैच खेला जा सकेगा। बारिश रुकते ही मैच शुरू होने की उम्मीद है।