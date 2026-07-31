  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. BJP बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिया इस्तीफा, X पर बदला बायो

BJP बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिया इस्तीफा, X पर बदला बायो

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कािे लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक, भाजपा में लंबे समय से प्रवक्ता रहे शहजाद पूनावाला ने निजी कारणों से यह इस्तीफा दिया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

BJP spokesperson Shehzad Poonawalla: बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कािे लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक, भाजपा में लंबे समय से प्रवक्ता रहे शहजाद पूनावाला ने निजी कारणों से यह इस्तीफा दिया है। इसी के साथ BJP प्रवक्ता को लेकर अटकले तेज हो गई है।

पढ़ें :- इनको बुलवा दिया, उनको बुलवा दिया… क्या आपस में कोई समझौता कर लिया? संसद में भड़के अखिलेश

कुछ घंटे पहले शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया साइट X पर किए गए पोस्ट में अपने प्रोफाइल का अपडेटेड बायो शेयर किया है। उनके नए बायो में कहीं भी BJP का जिक्र नहीं है। शहजाद पूनावाला, BJP के सबसे चर्चित चेहरों और प्राइम-टाइम प्रवक्ताओं में से एक के तौर पर पहचाने जाते थे। हालांकि, अभी तक इस बारे में पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। मीडिया रिपोर्ट में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई।

BJP नेता शहजाद पूनावाला ने अपने X बायो से ‘नेशनल स्पोक्सपर्सन, BJP’ का पद हटा दिया है, जिससे उनके राजनीति छोड़ने की चर्चा शुरू हो गई है। इसके साथ ही, पूनावाला ने पुराने इंटरव्यू के क्लिप भी रीपोस्ट किए हैं, जिनमें वे एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ने पर विचार करने की बात कर रहे हैं। हालांकि, 38 वर्षीय नेता ने साफ तौर पर यह नहीं कहा है कि उन्होंने BJP और सक्रिय राजनीति छोड़ने का फैसला किया है या नहीं।

गुरुवार को उन्होंने अपने अपडेटेड X बायो का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें लिखा था, “धर्म: इस्लाम, संस्कृति: हिंदू, विचारधारा: भारतीय। लेखक: GST की यात्रा। पीएम नरेंद्र मोदी के आजीवन अनुयायी।” कैप्शन में बस इतना लिखा था, “मेरा अपडेटेड बायो।”

शहजाद पूनावाला BJP के मुखर प्रवक्ताओं में से एक हैंं। वह पेशे से वकील और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता हैं। शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस के साथ अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी।

पढ़ें :- PM आवास के बाहर कांग्रेस का धरना जारी, केंद्रीय मंत्री पहुंचे; राहुल गांधी ने रखीं 5 मांगें

हालांकि, 2017 में वे तब चर्चा में आए जब उन्होंने पार्टी की आंतरिक चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बगावत की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया राहुल गांधी को अध्यक्ष पद पर बिठाने के मकसद से ‘धांधली’ वाली थी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Mountaineer Nirmal Purja: ब्रॉड पीक पर आए बर्फीले तूफान में निर्मल पुरजा समेत 10 इंटरनेशनल क्लाइंबर लापता

Mountaineer Nirmal Purja: ब्रॉड पीक पर आए बर्फीले तूफान में निर्मल पुरजा...

BJP बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिया इस्तीफा, X पर बदला बायो

BJP बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिया इस्तीफा, X पर बदला बायो

पीएम मोदी के 'एडिटेड वीडियो' मामले में मेटा इंडिया हेड पर FIR दर्ज

पीएम मोदी के 'एडिटेड वीडियो' मामले में मेटा इंडिया हेड पर FIR...

Bankipur Exit Poll : बांकीपुर के तीन सर्वे में प्रशांत किशोर की बड़ी जीत!  भाजपा और नितिन को किला बचाने में हो सकती है मुश्किल

Bankipur Exit Poll : बांकीपुर के तीन सर्वे में प्रशांत किशोर की...

मेटा की सफाई से संतुष्ट नहीं केंद्र सरकार, पीएम मोदी के वीडियो मामले में शीर्ष अधिकारियों को किया तलब

मेटा की सफाई से संतुष्ट नहीं केंद्र सरकार, पीएम मोदी के वीडियो...

अब पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने पुलिसिंग मॉडल पर उठाए सवाल, कहा- 'यह ब्रिटिश दौर की व्यवस्था'

अब पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने पुलिसिंग मॉडल पर उठाए सवाल, कहा-...