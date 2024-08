जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले बड़ा फेरबदल, 200 अफसरों का तबादला

नई दिल्ली। जम्मू- कश्मीर विधानसभा चुनाव (Jammu and Kashmir Assembly Election) तारीखों का निर्वाचन आयोग का शुक्रवार को ऐलान करेगा, इससे पहले ही राज्य में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। सरकार ने राज्य में करीब 200 सिविल और पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है। आईएएस अभिषेक शर्मा (IAS Abhishek Sharma) जो सांबा के उपायुक्त थे उनका ट्रांसफर कर राजौरी का उपायुक्त नियुक्त किया गया है।

जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (Jammu Power Distribution Corporation Limited) के प्रबंध निदेशक विकास कुंडल (Managing Director Vikas Kundal) को जम्मू- कश्मीर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (Managing Director of Jammu and Kashmir Power Corporation Limited) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपते हुए पुंछ का उपायुक्त नियुक्त किया गया है। शकील यूआई रहमान राथर (Shakeel UI Rehman Rather), डिप्टी कमिश्नर (Deputy Commissioner) , बांदीपोरा (Bandipora) को स्थानांतरित कर पुष्प एवं उद्यान विभाग, कश्मीर के निदेशक के पद पर तैनात किया गया है। वहीं माजिद खलील अहमद द्राबू (Majid Khalil Ahmed Drabu) जो विधिक माप विज्ञान, जम्मू-कश्मीर में नियंत्रक के पद पर तैनात थे उन्हें आईसीपीएस, जम्मू-कश्मीर का मिशन निदेशक बनाया गया है।