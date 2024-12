How to make Corn Soup at home: घर में ऐसे बनाएं होटल रेस्टोरोंट जैसा गर्मा गर्म कॉर्न सूप, सर्दियों का मजा करेगा दोगुना

How to make Corn Soup at home: ठंड के मौसम में गर्मा गर्म सूप पीने का अपना ही मजा है। कॉर्न सूप टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होता है। कार्न या मक्के के दानों में तमाम पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद होते है। इसे आप सुबह शाम या दोपहर किसी भी समय बनाकर पी सकते है। तो चलिए जानते हैं कॉर्न सूप बनाने का तरीका।

कॉर्न सूप बनाने के लिए सामग्री

स्वीट कॉर्न – 1 कप

हरी प्याज कटी – 4 टेबलस्पून

लहसुन पुत्थी बारीक कटी – 2

गाजर बारीक कटी – 1/4 कप

अदरक बारीक कटी – 1 इंच टुकड़ा

बीन्स बारीक कटी – 1/4 कप

कॉर्न फ्लोर – 1 टी स्पून

विनेगर – 1 टी स्पून

काली मिर्च पाउडर – 1 टी स्पून

ऑलिव ऑयल – 3 टी स्पून

नमक – स्वादानुसार

कॉर्न सूप बनाने का तरीका

टेस्टी और हेल्दी कॉर्न सूप बनाने के लिए सबसे पहले हरी प्याज, लहसुन, अदरक, गाजर और बीन्स को बारीक-बारीक काट लें। अब एक कड़ाही में 3 चम्मच ऑलिव ऑयल डालें और उसे मीडियम आंच पर गर्म करें।

इसके बाद तेल में लहसुन और अदरक के टुकड़े डालकर भूनें। कुछ सेकंड बाद कड़ाही में हरी प्याज डालें और करछी से चलाते हुए पकाएं। अब इसमें आधा कप स्वीट कॉर्न, गाजर और बीन्स डाल दें। सभी सब्जियों को चलाते हुए कम से कम 2 मिनट तक पकाएं।

अब बाकी बची आधा कप स्वीट कॉर्न को ब्लेंडर में डालें और उसमें 2 टेबलस्पून पानी डालकर ब्लेंड करें और कॉर्न पेस्ट तैयार कर लें। ध्यान रखें कि पेस्ट को स्मूद होने तक ब्लेंड करना है। इसके बाद पेस्ट को कड़ाही में डालें और उसे 2 मिनट तक पकाएं।

फिर इसमें 3 कप पानी और स्वादानुसार नमक डालकर अच्छे से हिलाते हुए पकाएं। सूप को 10 से 15 मिनट तक ढककर उबाल लें।अब एक कप में 1 टी स्पून कॉर्न फ्लोर डालें और उसमें एक चौथाई कप पानी डालकर घोल बना लें।इस घोल को कॉर्न सूप में डालकर अच्छी तरह से चलाते हुए मिला दें।

अब सूप को गाढ़ा होने तक उबाल लें। ध्यान रखें कि कॉर्न फ्लोर के घोल में गांठ न रहे। इसके बाद विनेगर, 2 टेबलस्पून हरी प्याज और काली मिर्च पाउडर सूप में डालकर मिक्स कर दें और 1 मिनट तक पकाने के बाद गैस बंद कर दें। आखिर में हरी प्याज गार्निश कर कॉर्न सूप सर्व करें।