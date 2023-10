मल्लिकार्जुन खरगे, बोले- मोदी सरकार ने पवित्र गंगा जल को भी नहीं छोड़ा,18 फीसदी GST पर CBIC ने दिया ने अब ये स्पष्टीकरण

नई दिल्ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने स्पष्ट किया है कि ‘गंगाजल’ (Gangajal) को जीएसटी (GST) से छूट दी गई है। सीबीआईसी (CBIC) ने कहा कि देश भर के घरों में पूजा में गंगाजल (Gangajal) का उपयोग किया जाता है और इस पूजा सामग्री को जीएसटी (GST) के तहत छूट दी गई है। 18-19 मई 2017 और 3 जून 2017 को हुई जीएसटी परिषद (GST Council) की क्रमशः 14वीं और 15वीं बैठक में पूजा सामग्री पर जीएसटी (GST) पर विस्तार से चर्चा की गई और उन्हें छूट सूची में रखने का निर्णय लिया गया। इसलिए, जीएसटी लागू होने के बाद से ही इन सभी वस्तुओं को जीएसटी (GST) से बाहर रखा गया है।

