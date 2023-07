Manipur Violence : बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य व प्रवक्ता का इस्तीफा, कहा-'पीएम मोदी में दम नहीं...'

नई दिल्ली। मणिपुर हिंसा (Manipur Violence) को लेकर संसद के मानसून सत्र में जमकर हंगामा जारी है। विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही तक बाधित हो रही है। मणिपुर पर केंद्र के रुख से नाराज बिहार से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राज्य प्रवक्ता विनोद शर्मा ने बुधवार को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वह बीजेपी के नेतृत्व में काम करने की वजह से कलंकित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

VIDEO | "I have resigned from BJP with a heavy heart. Manipur situation has defamed India," says BJP leader Vinod Sharma after resigning from the party over Manipur issue. pic.twitter.com/QUwhrG92Tx

— Press Trust of India (@PTI_News) July 27, 2023