Matheesha Pathirana बनें LPL के सबसे महंगे खिलाड़ी; IPL फीस से पांच गुना ज्यादा मिलेगा पैसा

Matheesha Pathirana, LPL Auction 2024: श्रीलंकाई युवा तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना (Matheesha Pathirana), लंका प्रीमियर लीग (LPL) की नीलामी के इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। पथिराना को कोलंबो स्ट्राइकर्स ने 120,000 अमेरिकी डॉलर यानी 99,97,860.00 रुपये की कीमत पर खरीदा है। जोकि पथिराना की आईपीएल फीस से करीब पांच गुना ज्यादा है।

दरअसल, युवा तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 (IPL 2024) में चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के लिए अपने प्रदर्शन से प्रशंसा बटोरी। पथिराना ने इस सीजन छह मैचों में 13.00 की औसत से 13 विकेट अपने नाम किए थे। इस दौरान उनकी इकोनॉमी 7.68 रही। बता दें कि युवा तेज गेंदबाज पथिराना को चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 लाख के प्राइस पर अपनी टीम में शामिल किया था और इस साल आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बदौलत वह लंका प्रीमियर लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं।

Matheesha Pathirana has been acquired by Colombo Strikers.#LPLAuction #LPL2024 #LPLT20 #LankaPremierLeague pic.twitter.com/tUYaKFwKR2

— LPL – Lanka Premier League (@LPLT20) May 21, 2024