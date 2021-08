Mehbooba Mufti बोलीं- हमारे सब्र का इम्तेहान मत लो, Taliban ने अमेरिका को भागने के लिए किया मजबूर

जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti, former Chief Minister ) ने शनिवार को तालिबान (Taliban) के बहाने केंद्र पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला बोला है। उन्होंने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर के लोगों से बातचीत शुरू करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) को विशेष राज्य का दर्जा दोबारा दिया जाए। महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने कहा कि तालिबान (Taliban) ने अमेरिका (America) को भागने पर मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि हमारे सब्र का इम्तेहान मत लो, जिस दिन सब्र का इम्तेहान टूटेगा, आप भी नहीं रहोगे और मिट जाओगे।