Video – Mehbooba Mufti in Temple : महबूबा मुफ्ती ने शिवलिंग पर चढ़ाया जल, तो बीजेपी ने कही ये बात

Mehbooba Mufti in Temple : जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। वीडियो में महबूबा एक मंदिर में शिवलिंग (Shivling) पर चल चढ़ाती नजर आ रही हैं। बता दें ये वीडियो बुधवार का है, जब पीडीपी चीफ जम्मू (PDP Chief Jammu) के पूंछ जिले के दौरे पर थीं। पूंछ सीमा पर बने मशहूर नवग्रह मंदिर (Navagraha Temple) का उन्होंने दौरा किया और पूरे मंदिर का चक्कर लगाया। इसके बाद उन्होंने शिवलिंग (Shivling) पर जल भी चढ़ाया। मंदिर जाने पर महबूबा बोलीं कि मैं गंगा जमुनी तहजीब को मानती हूं और हर धर्म की इज्जत करती हूं।

Khatoon Mehbooba Mufti is praying in a Hindu temple, fatwa coming up in 3…2…1 pic.twitter.com/pMS4Ls1CEh

