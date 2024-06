Right way to apply henna on hair: बालों को घना और खूबसूरत बनाने के लिए लगाती हैं मेहंदी, तो जान लें इसे लगाने का सही तरीका

Right way to apply henna on hair: कई लोग बालों को खूबसूरत बनाने के लिए मेंहदी का इस्तेमाल करते है। कुछ लोग बालों को काला करने के लिए तो कुछ बालों को कंडीशनिंग के लिए मेहंदी लगाते है। बहुत कम ही लोग है जो बालों में मेंहदी लगाने का सही तरीका जानते हैं। तो चलिए जानते है बालों मेंहदी लगाने का सही तरीका।

अगर आप भी बालों में मेंहदी लगाती है तो पैकटबंद मेंहदी लगाने की बजाय ऑर्गेनिक मेंहदी का इस्तेमाल करें। ऑर्गेनिक मेंहदी बालों को नुकसान नहीं पहुंचाती है और इसका बालों पर बेहतर असर देखने को मिलता है।

ऑर्गेनिक मेहंदी में एक चम्मच हल्दी, सरसो का तेल, मेथी का पाउडर और पानी मिलाकर बालों में लगाया जा सकता है। इससे बालों की ग्रोथ बढ़ती है। इसके अलावा मेहंदी में चाय की पत्ती मिलाकर भी बालों में लगाने से बालों में चमक आती है।

बालों में मेहंदी दो से तीन घंटे तक की लगा रहने दें इससे ज्यादा समय तक नहीं। अधिक देर तक बालों में मेंहदी लगाने से बाल रुखे हो जाते है।मेहंदी लगाने के बाद इसके असर को बढ़ाने के लिए सिर पर शावर कैप लगा लें। इसके अलावा बालों पर प्लास्टिक रैप या कोई पॉलीथिन को बांधकर रख सकते है।

मेहंदी को लगाकर सोना नहीं चाहिए। इससे बाल टूट सकते हैं और डैमेज हो सकते हैं।

बालों पर कंडीशनर की तरह मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी को पानी में मिलाकर घोल तैयार करें और इसे सिर पर 10 मिनट लगाकर रखने के बाद धोकर हटा लें। बालों की ग्रोथ के लिए भी यह हेयर मास्क अच्छा है।

ऑयली या नॉर्मल बालों पर मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी के घोल में एलोवेरा जैल मिलाया जा सकता है। इस घोल को बालों पर 10 से 15 मिनट लगाकर रखने के बाद धोकर साफ कर लें। इससे बाल लंबे, घने और मुलायम बनते हैं।