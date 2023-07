Meta को इस गलती की चुकानी होगी बड़ी कीमत, 3 महीनों तक हर रोज भरना पड़ेगा 82 लाख रुपये का जुर्माना

Penalty on Meta : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक (Facebook), इंस्टाग्राम (Instagram) और व्हाट्सऐप (WhatsApp) की पैरेंट कंपनी मेटा (Meta) को प्राइवेसी से जुड़े एक मामले में तीन महीने तक हर रोज बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेटा पर 4 अगस्त से 3 नवंबर तक हर रोज एक मिलियन नॉर्वेजियन क्रोन ( भारतीय करेंसी में लगभग 82 लाख रुपये) का जुर्माना लगाया गया है।

जानकारी के मुताबिक, डेटाटिल्सिनेट (Datautilsnet) ने गलत तरीके से यूजर्स के डेटा का इस्तेमाल (Use of User data) पर एक्शन लिया है, इसमें ऐड के लिए यूजर्स के लोकेशन का इस्तेमाल करना शामिल है। आमतौर पर ऐसा लगभग सभी कंपनियां करती हैं, लेकिन नॉर्वेजियन प्राधिकरण (Norwegian authority) इसे अवैध मानता है। डाटाटिल्सिनेट के अंतर्राष्ट्रीय अनुभाग के प्रमुख (Head of the International Section of Datatilsnet) टोबीस जुडिन (Tobias Judin) ने इसमें तुरंत हस्तक्षेप को जरूरी बताया है।

मेटा (Meta) ने कहा है कि वह फैसले की समीक्षा करेगा। मेटा (Meta) ने कहा कि इससे उसके सर्विस पर तत्काल कोई असर नहीं होगा। खबरों के मुताबिक मेटा (Meta) को जुर्माना (Penalty) तब तक देना होगा जब तक कि कंपनी की तरफ से जरूरी एक्शन नहीं लिया जाता है।