Video-आगरा पंचायत राज सम्मेलन में भेदभाव पर भड़के भाजपा विधायक, पंचायत राज अधिकारियों को जमकर कहे अपशब्द

आगरा। यूपी के आगरा जिले में मंगलवार को पंचायत राज सम्मेलन (Panchayat Raj conference) के दौरान मंच पर बैठने को लेकर भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा (BJP MLA Chhote Lal Verma) और चौधरी बाबूलाल (Choudhary Babulal) नाराज हो गए। इस दौरान दो विधायकों ने पंचायत राज अधिकारियों (Panchayat Raj officials) को फटकार ही नहीं लगाई, बल्कि जमकर अपशब्द भी कहे।

बता दें कि पंचायत राज सम्मेलन (Panchayat Raj conference) में भाजपा के विधायक चौधरी बाबूलाल और छोटेलाल वर्मा का गुस्सा फूट पड़ा। विवाद महिला विधायक को मंच पर बैठाने और दो अन्य विधायकों को दर्शक दीर्घा में स्थान देने पर हुआ। भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल और छोटेलाल वर्मा इस बात को लेकर इस कदर गुस्सा हुए कि पंचायत राज अधिकारियों पर जमकर बरस पड़े।

विधायक छोटे लाल ने कहा कि पांच बार का विधायक हूं। हम विधायकों से ये सरकार चल रही है। मंच पर पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर (Panchayati Raj Minister Om Prakash Rajbhar), केंद्रीय पशुपालन और पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल (Union Minister of State for Animal Husbandry and Panchayati Raj Prof. SP Singh Baghel) आदि बैठे हुए थे। एक दिवसीय पंचायती राज सम्मेलन (Panchayat Raj conference) में सात राज्यों के जन प्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए हैं। दोनों भाजपा विधायकों ने सम्मेलन में सम्मान नहीं मिलने पर कुर्सी से खड़े होकर विरोध दर्ज कराया। इस सम्मेलन में पंचायती राज 20470 विकसित भारत का एक्शन प्लान पर मंथन होगा।